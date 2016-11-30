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ما حقيقة الخلاف بين أمل عرفة وشكران مرتجى؟

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الخميس 01-12-2016 17:06

انتشر عبر المواقع الإلكترونية وجود خلاف بين الفنانة أمل عرفة والفنانة شكران مرتجى، وتنتشر الخبر أكثر بعد إعلان الفنانة أمل عرفة البدء بتصوير مسلسل «سايكو»، وكانت مرتجى ليست من الأسماء المطروحة في العمل، علماً بأنه تم التصريح سابقًا بأنها أحد أبطال العمل، والخبر أخذ صدى أكبر؛ بعد نشر مرتجى تدوينة لها عبر صفحتها الخاصة عبر الفيسبوك، كتبت فيها: «أنا أنهيت عملي في مسلسل (باب الحارة ٩)، وغدًا بإذن الله سأبدأ تصوير مسلسل (مذكرات عشيقة) سابقة، وإن شاء الله قريبًا (وردة وشامية)، وهناك أعمال قيد القراءة فقط، ووقت بيكون في شيء آخر أعلنه على صفحتي مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق، وجب التوضيح؛ لأنه اسمي عم يوضع في قائمة أعمال لست بها».
يذكر أن التدوينة جاءت من بعد ذكر اسم مرتجى ضمن كادر مسلسل (سايكو)، وهذا الخلاف لم تؤكده أو تنفيه كلتا الفنانتين، الأمر الذي أثار استغراب جميع من عرفهم من خلال نجاح مسلسل (دنيا)».

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سيدتي