بالصور: باريس هيلتون ترتدي الحجاب في أبوظبي

ما تزال النجمة العالمية باريس هيلتون Paris Hilton في أبوظبي، حيث حضرت سباق سيارات فورمولا وان جراند بريكس، الذي أقيم يوم الأحد المنصرم.

ويبدو أنّ النجمة استغلّت وجودها هناك للقيام بجولة مميزة، فزارت مسجد الشيخ زايد برفقة أصدقائها.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً صوراً لها عبر حسابها الخاصّ على موقع "تويتر"، فظهرت بالحجاب في المسجد.

وأرفقت باريس الصورة بتعليق كتبت فيه : "يوم جميل في أبو ظبي، في مسجد الشيخ زايد الكبير".

يُشار إلى أنّ النجمة العالمية ريتا أورا Rita Ora كانت أيضاً أبو ظبي لمساندة حبيبها المتسابق الإنجليزي الشهير لويس هاملتون Lewis Hamilton في سباق سيارات فورمولا وان جراند بريكس.