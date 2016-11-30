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اعتماد معمل الدراسات البيئية المتخصصة بجامعة أسوان

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اعتماد معمل الدراسات البيئية المتخصصة بجامعة أسوان اعتماد معمل الدراسات البيئية المتخصصة بجامعة أسوان

>أسوان – صلاح المسن

استقبلت جامعة أسوان اليوم أعضاء لجنة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد " ايجاك"  لاعتماد  معمل وحدة الدراسات البيئية بجامعة أسوان لحصولها على الاعتماد الدولي لشهادة الايزو (17025 ) (EGAC) .

 

ويقدم المعمل الاستشارات العلميه والدراسات البيئيه الشاملة وتقارير التقييم البيئى لكافه المشاريع الحكومية والخاصه المزمع إقامتها بقطاع جنوب الصعيد والتفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع المحيط والعمل علي المشاركة في ايجاد الحلول الفعلية وترجمتها علي أرض الواقع .

 

ويهدف الي تسهيل إجراء كافة البحوث العملية والتنموية التي تسهم في جذب أكبر قدر من الاستثمار لتنمية وتعمير قطاع الصعيد.

 

 


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