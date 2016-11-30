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أسوان يتعادل مع إنبى 1/1

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أسوان يتعادل مع إنبى 1/1 أسوان يتعادل مع إنبى 1/1

>كتب رامى ناجى

نجح فريق أسوان في التعادل مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

تقدم لإنبي ايمانيول ايجابتور في الدقيقة 58 ، بينما تعادل معاذ الحناوي لأسوان في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وفشل مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص القليلة التي سنحت لهم إلى أهداف في الشوط الأول ، الذي شهد أداء أقل من المتوسط للفريقين .

وفي الشوط الثاني، شهد أداء الفريقين ارتفاعا في المستوى ونجح إنبي في الوصول إلى مرمي أسوان في أكثر من مشهد وتمكن ايجابتور في إحراز الهدف الاول للفريق البترولي في الدقيقة 58 ، فيما نجح محمد عامر المدير الفني الجديد لفريق أسوان في إجراء بعض التغيرات داخل فريقه مما ساهم في ضغط على إنبي مما تسبب في احراز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، بينما يقع إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقاط.


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