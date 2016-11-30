أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الصلاة وبر الوالدين آخر وصايا الشهيد الشحي لشقيقه

Google+ Print
الصلاة وبر الوالدين آخر وصايا الشهيد الشحي لشقيقه الصلاة وبر الوالدين آخر وصايا الشهيد الشحي لشقيقه

كشف قصير مزدوج لمكالمتين نصية وصوتية وصايا الشهيد علي حسن الشحي لشقيقه الأصغر إبراهيم في آخر محادثة بينهما قبل استشهاده بساعات عندما كان يتبادل معه الرسائل عبر ( الواتساب) يوصيه فيه ببر الوالدين والحرص على الصلاة وخاصة صلاة الفجر ، حسب ما جاء في المحادثة النصية بينهما، طالبا منه إبلاغ سلامه إلى أمام المسجد الذي كان يؤدي في صلواته ( أبو عبد الرحمن) وهو ما يؤكد الالتزام الأخلاقي والديني وهما صفتان اشتهر بهما الشهيد الذي كان لاعبا مميزا بفريق كرة القدم بنادي الإمارات وحقق معه إبرز إنجازات النادي الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل 6 أعوام.

 

وأكد منصور حسين المستشار القانوني وصديق الشهيد وزميله في نادي الإمارات ان الفيديو المرفق  به صوت الشهيد ومحادثته الأخيرة مع شقيقه، ذاكرا ان  علي حسن الشحي الذي استشهد في سبتمبر من العام الماضي كان نموذجا في الأخلاق والاستقامة والشجاعة وحب الوطن وكان معروفا بأنه بارا بوالديه.

 

وأضاف انشروا هذا الفيديو حتى يعلم الجيمع في يوم الشهيد أخلاق شهدائنا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف

فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار