الصلاة وبر الوالدين آخر وصايا الشهيد الشحي لشقيقه

كشف فيديو قصير مزدوج لمكالمتين نصية وصوتية وصايا الشهيد علي حسن الشحي لشقيقه الأصغر إبراهيم في آخر محادثة بينهما قبل استشهاده بساعات عندما كان يتبادل معه الرسائل عبر ( الواتساب) يوصيه فيه ببر الوالدين والحرص على الصلاة وخاصة صلاة الفجر ، حسب ما جاء في المحادثة النصية بينهما، طالبا منه إبلاغ سلامه إلى أمام المسجد الذي كان يؤدي في صلواته ( أبو عبد الرحمن) وهو ما يؤكد الالتزام الأخلاقي والديني وهما صفتان اشتهر بهما الشهيد الذي كان لاعبا مميزا بفريق كرة القدم بنادي الإمارات وحقق معه إبرز إنجازات النادي الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل 6 أعوام.

وأكد منصور حسين المستشار القانوني وصديق الشهيد وزميله في نادي الإمارات ان الفيديو المرفق به صوت الشهيد ومحادثته الأخيرة مع شقيقه، ذاكرا ان علي حسن الشحي الذي استشهد في سبتمبر من العام الماضي كان نموذجا في الأخلاق والاستقامة والشجاعة وحب الوطن وكان معروفا بأنه بارا بوالديه.

وأضاف انشروا هذا الفيديو حتى يعلم الجيمع في يوم الشهيد أخلاق شهدائنا.