أحمد أمين: مستمر على النهار حتى الموسم الرابع «للبلاتوه»

كتبت- إ نجي لطفي

كرمت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، بجامعة حلوان، أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على شاشة النهار One، خلال ندوة نظمها القسم صباح اليوم، وبحضور طلاب وأساتذة القسم، أدار الندوة الكاتب الصحفي محمد فتحي.

و في سياق متصل، أعلن أحمد أمين ، خلال الندوة، عن مشاركة مشاهير من الفنانين في الموسم الثالث “للبلاتوه” يشاركون في تمثيل اسكتشات البرنامج، كما أعلن استمراره على النهار لحين تقديم موسم رابع جديد.

وأضاف أمين، خلال الندوة، أن ورشة الكتابة الخاصة بالبرنامج تعلن عن عن استقبال شباب من الموهوبين في كتابة الاسكتشات الكوميدية.

يأتي تكريم أحمد أمين، في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإعلام، والذي بدأ الأسبوع الماضي بتكريم الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج” شارع شريف” على CBC سفرة، و فرح علي مقدمة برنامج النشرة الرياضية على النهار اليوم.