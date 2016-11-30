مرتضى منصور : واقعة حازم إمام سبب رحيل محمد حلمى سابقا وليس النتائج

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق لم يرحل بعد ولايته الأولى بسبب سوء النتائج ولكن بسبب واقعة حازم إمام، ظهير أيمن الفريق المعار للاتحاد السكندرى فى جنوب أفريقيا، ورفع السكينة فى وجه زميله باسم مرسى.

قال مرتضى منصور خلال جلسته مع لاعبى الزمالك على هامش مران اليوم فى حضور محمد حلمى، إنه على قناعة تامة بقدرات حلمى التدريبية وقدرته على قيادة الفريق لتحقيق البطولات، لذلك لم يفكر كثيرا فى التعاقد معه وتوليه المسئولية .

كما أكد مرتضى منصور أن محمد حلمى هو المسئول الأول عن الأمور الفنية داخل الزمالك سواء وضع خطط المباريات أو التشكيل واختيار اللاعبين المشاركين .