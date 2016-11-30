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بعد إعلان الجيش السوري السيطرة عليها..المعارضة السورية: صد هجوم على “الشيخ سعيد”

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بعد إعلان الجيش السوري السيطرة عليها..المعارضة السورية: صد هجوم على “الشيخ سعيد” بعد إعلان الجيش السوري السيطرة عليها..المعارضة السورية: صد هجوم على “الشيخ سعيد”

المعارضة السورية المسلحة

أكد مسؤول في المعارضة السورية أن المعارضة صدت هجوم قوات الجيش السوري على حي “الشيخ سعيد” في الجزء الجنوبي من القطاع الشرقي لمدينة حلب، وذلك بعد وقت وجيز على إعلان مصدر عسكري السيطرة على المنطقة.

وقال المسؤول – حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم “الأربعاء” – إن فصائل المعارضة المسلحة نجحت في صد الهجوم الذي شنته القوات الحكومية والفصائل الموالية وعلى رأسها جماعة حزب الله اللبنانية المرتبطة بطهران”.

يشار إلى أن مصدرا عسكريا سوريا قال، في وقت سابق من اليوم – إن” القوات الحكومية” بالتعاون مع القوات الحليفة لها انتزعت السيطرة على “حي الشيخ سعيد في الجهة الجنوبية الشرقية” من مدينة حلب شمالي سوريا.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن فصائل المعارضة لا تزال تسيطر على “ثلث حي الشيخ سعيد” بينما سيطرت قوات على ما تبقى منه.

أ ش أ

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