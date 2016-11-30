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المشدد 10 سنوات لـ«بديع والبلتاجى» و310 أخرين بحريق مجمع محاكم الإسماعيلية

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المشدد 10 سنوات لـ«بديع والبلتاجى» و310 أخرين بحريق مجمع محاكم الإسماعيلية المشدد 10 سنوات لـ«بديع والبلتاجى» و310 أخرين بحريق مجمع محاكم الإسماعيلية

محمد بديع

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكريةن والمنعقدة اليوم، بالهايكستب، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، ومحمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد، و308 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بأحكام تتراوح ما بين البراءة والمؤبد، فى قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية .

وجاءت الأحكام كالتالى:

براءة 6 متهمين، والحكم على بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين محمد بديع، و محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و ومحمد وهدان عضو مكتب الإرشاد، والحكم على متهم بالمؤبد، وآخرعلى بالسجن لمدة عام، وأثنين بالسجن عامين، فيما تم الحكم على 15 متهمًاَ بالسجن 3 سنوات، والحكمعلى 273 متهماَ بالسجن 15 عامًا.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية أحالت القضية المعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الاسماعيلية” للمحاكمة العسكرية فى ديسمبر الماضى، وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الاسماعيلية وأضرموا النار فى مبنى المحكمة الابتدائية ومبنى النيابات بالمجمع.

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