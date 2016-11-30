13 إطلالة من رحمة رياض.. ما رأيك بأناقتها؟

النجمة العراقية الشابة "رحمة رياض" استطاعت أن تكسب شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب موهبتها في الغناء، كما أنها لفتت جميع الأنظار إليها بفضل أناقتها اللافتة، وإطلالاتها المميزة، التي تستعرضها بشكل مستمر على حسابها الشخصي في انستقرام. واليوم، جمعنا لك 13 إطلالة لرحمة لتحكمي على أناقتها بدورك من خلالها.

تنوعت تلك الإطلالات بين فساتين السهرة التي تختارها بشكل عام للمناسبات الكبيرة والحفلات التي تحييها على المسرح. وتتميّز تلك الفساتين ـ في أغلب الأحيان ـ بفخامتها وجمال تصميماتها التي تناسب رحمة رياض بشكل كبير، بالرغم من أنها تختار تصميمات مبالغ فيها من فساتين السهرة، وتكملها باكسسوارت غير ملائمة.

ومن ناحية أُخرى، نرى رحمة في كثيراً في الإطلالات الكاجوال، التي تختارها للمشاوير الصباحية، وتكون في بناطيل الجينز، أو في الفساتين الماكسي، أو في التنسيقات العصرية التي تناسب سنّها، إذ تختار مع هذه الإطلالات اكسسوارت متنوّعة، من شنط يد وأحذية رياضية أو أحذية مريحة من دون كعب أو نظارات شمسية.

شاهدي معنا بالصور 13 إطلالة مختلفة للنجمة العراقية رحمة رياض، ثم احكمي على أناقتها بنفسك.