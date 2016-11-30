المصرى يواصل انتصاراته ويهزم الداخلية 2/4

كتب - هيثم عويس

واصل فريق المصرى سلسلة انتصاراته محققا الفوز على الداخلية 2/4 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 22 نقطة فى المركز الخامس بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الفريق الشرطى عند 9 نقاط فى المركز الثالث عشر.

تقدم أحمد شكرى للمصرى فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وتعادل أسامة عزب مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه للداخلية فى الدقيقة 32، وأضاف أحمد كابوريا هدف التقدم للنادى الساحلى فى الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع ، وتعادل إسلام عبد النعيم للداخلية فى الدقيقة 52 من ركلة جزاء ، قبل أن يضيف المصرى هدفين مباغتين عن طريق أحمد شرويدة فى الدقيقة 73 وأحمد كابوريا الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع .

جاءت أحداث المباراة سريعة من كلا الفريقين واستحوذ لاعبو المصرى على مجريات الشوط الأول ، بينما سيطر لاعبو الداخلية على الشوط الثانى فى الوقت الذى اعتمد فيها لاعبو المصرى على الهجمات المرتدة التى نجحوا من خلالها فى إحراز هدفين لينجحوا فى حصد الثلاث نقاط ويقتربوا بقوة من المربع الذهبى بعدما أصبح الفارق بينهم وبين بتروجت صاحب المركز الرابع نقطة وحيدة .