إحالة طالبتي الرهان على "الكوتشينة" لخلع بنطلون زميلهما للنيابة الإدارية

دمياط - عبده عبد البارى

قرر عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة التحقيق فى واقعة قيام طالبتين بلعب الكوتشينة تراهنًا على خلع بنطلون زميلهما للنيابة الإدارية وتم إرسال الملف كاملاً برقم صادر 611 بتاريخ 30 أكتوبر 2016.

جاء ذلك فى البيان الإعلامى الذى أصدرته المديرية عصر اليوم الأربعاء بقيام ولى أمر الطالب أحمد إيهاب قاسم الطالب بمدرسة دمياط الرسمية للغات والتى تضرر فيها من سوء معاملة مديرة المدرسة والطالبات مع نجله، بسبب وقوعه على الأرض وظهور أجزاء من جسمه وهو ما أثار سخرية زميلاته الطالبات .

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بدمياط -رفض ذكر اسمه- أن وكيل الوزارة أجرى اتصالاً مع عدد من المسئولين وانتهوا بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية أولاً لإطالة مدة التحقيق التى ستستغرق شهورًا وثانيًا لتفويت الفرصة على الراغبين فى الإطاحة بمديرة المدرسة مستغلين تلك الواقعة، مؤكدين تمسكهم ببقاء المديرة ليس لجدارتها ولكن لعدم السماح لأى طرف بالتدخل فى شئون المدرسة.

وحصل "اليوم السابع" على فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعى يظهر ضحك الطالبات على الطالب بعد حودث الواقعة.