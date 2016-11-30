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القضاء العسكري اﻷردني يحظر النشر فى اﻷمور المتعلقة بالقوات المسلحة

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القضاء العسكري اﻷردني يحظر النشر فى اﻷمور المتعلقة بالقوات المسلحة القضاء العسكري اﻷردني يحظر النشر فى اﻷمور المتعلقة بالقوات المسلحة

ارشيفية

قرر مدير القضاء العسكري اﻷردني بالإنابة، العميد زياد العدوان، اليوم الأربعاء، حظر نشر أى أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبأى وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر، وذلك تحقيقا للصالح العام.

واستثنى القرار التصريحات التى تصدر عن الناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

وبحسب وكالة اﻷنباء اﻷردنية “بترا”، فقد استند القرار الصادر عن القضاء العسكرى اﻷردني إلى المادة 13 من قانون ضمان الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.

وقال القرار أن الحظر يشمل كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، داعيا إلى التقيد بمضمونة تحت طائلة المسؤولية.

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