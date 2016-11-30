حسام عاشور وزوجته يحضران عقيقة ابنة لاعب الأهلى السابق

كتب سليمان النقر

حرص حسام عاشور لاعب وسط الأهلى علي حضور عقيقة ابنة محمود سمير لاعب الأهلى السابق برفقة زوجته، والذى أقيم وسط أجواء عائلية من أهل لاعب الفريق الأحمر السابق، وأقام محمود سمير احتفالا مصغرا لعقيقة نجلته الثالثة "ليلى" حيث لديه اثنتين أخريين هما ملك وزينة.

حسام عاشور يُجدد للأهلي موسما إضافيا:

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد عقد حسام عاشور، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسم إضافى هو وزميله عبد الله السعيد، بناءً على توصية من حسام البدرى المدير الفنى للفريق، والذى أكد حاجته للثنائى فيما لازال موقف الثنائى حسام غالى والحارس أحمد عادل عبد المنعم غامضاً من التجديد، خاصة أن عقدهما ينتهى أيضاً نهاية الموسم الجارى مع الفريق الأحمر.

حسام عاشور مستاء من تجاهل المنتخب:

وأبدى حسام عاشور استيائه من تجاهل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر، خاصة أنه يحلم بالمشاركة فى كأس العالم 1018 فى روسيا حال تأهل الفراعنة.