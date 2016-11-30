الصين تبدي قلقًا إزاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين اليابان وكوريا الجنوبية

أبدت وزارة الدفاع الصينية يوم الأربعاء قلقها العميق بشأن توقيع كوريا الجنوبية واليابان على اتفاق في مجال معلومات المخابرات العسكرية لتبادل المعلومات الحساسة بشأن التهديد الذي تشكله الأنشطة الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.

وبحسب رويترز قال يانج يوي جيون المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن هذه الخطوة ستضيف عنصر عدم أمان وعدم استقرار لجنوب شرق آسيا وتعيد إلى الأذهان عقلية الحرب الباردة.

وكان من المتوقع أصلا التوقيع على الاتفاقية العامة لأمن المعلومات العسكرية في 2012، ولكن كوريا الجنوبية أجلت ذلك بسبب المعارضة الداخلية.

ولكن مسألة تبادل البلدين الجارين معلومات المخابرات تزايدت مع قيام كوريا الشمالية باختبار أنواع مختلفة من الصواريخ بمعدل أسرع وإعلانها امتلاك القدرة على تركيب رأس حربية نووية على صاروخ.