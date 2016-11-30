شاب عربي يعتدي على زوجين بالضرب لخلاف في موقف للسيارات

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، اليوم قضية اعتداء بالضرب، لرجل متهم بالاعتداء على سيدة وزوجها.

وفي التفاصيل اتهمت النيابة العامة شخصاً يحمل جنسية دولة عربية، بالاعتداء على سيدة اسيوية الجنسية، إذ اعتدى عليها بالضرب حيث قام بصفعها وشتمها، وتسبب في إصابة متوسطة بالأذن اليسرى، كونها قامت بالرجوع بسيارتها في أحد المواقف بالمنطقة الصناعية الخامسة دون النظر إلى الخلف ما جعله عرضة للدهس فيما نفت المجني عليها وزوجها أقوال المتهم ورووا قصة مختلفة للاعتداء.

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> وأفادت الزوجة في أقوالها أنها كانت بصحبة زوجها وطفليها في المنطقة الصناعية الخامسة، وأثناء تحركهم من أحد المواقف بالرجوع إلى الخلف فوجئوا بشاب يقود دراجة نارية بلا أرقام يقوم بالضغط على الزامور محدثا صوتا مزعجا وتوجه للسيدة ليقول لها بأنها "شديدة الغباء ولا تعرف فن السياقة" مضيفة أن زوجها كان يجلس في المقعد الخلفي مع الطفلين,, وبنزولها من المركبة في محاولة لتهدئته، قام المتهم بصفعها على وجهها وعليه تدخل الزوج وحدثت مشاجرة اعتدى فيها المتهم الماثل على الزوج بالضرب والشتم، متسببا بتحطيم نظارته وإصابة جبهته بجرح. وعندما لحقت المجني عليها بالمتهم أثناء مغادرته المكان أمسكها من كتفيها وقام بتعنيفها والتسبب لها بأضرار جسدية ونفسية، فيما أكد الزوج على أقوال زوجته بأن المتهم كان شديد العدائية وتعرض له ولزوجته بالضرب والشتم محدثا فيهم بعض الإصابات.

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> ودفع المتهم ببراءته مؤكدا أن جزء كبير من شهادة المشتكيان غير صحيحة وأن ما حدث يوم الواقعة هو أن السيدة كانت ترجع إلى الخلف بسيارتها دون النظر فقام بتنبيهها بجرس لكنه فوجئ بخروج الزوج من المركبة وشتمه ما جعل المارة يتجمهرون حولهم فيما قامت السيدة بشتمي وعندما وجدت أنه لا فائدة من الحديث معهما ركبت الدراجة فأمسكت السيدة بقميصي، ما اضطرني لدفعها نافيا قيامه بالاعتداء عليمها بالضرب أو الشتم، موضحاً أن ادعاءات السيدة وزوجها غير صحيحة، ومؤكداً براءته من التهمة، وعليه تم حجز القضية للحكم يوم الـ28 من ديسمبر الجاري.