وضع حجر الأساس لإنشاء 43 عمارة لسكان الجناين وهاجوج والإصلاح جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وضع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع الـ43 عمارة لسكان قرى الجناين وهاجوج والإصلاح بجنوب بورسعيد بـ860 وحدة سكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع سيقام على أعلي مستوى، من المبانى والتشطيبات، ومن المنتظر أن يستغرق 10 أشهر، وسوف يكون هناك متابعة دائمة للعمل من أجل سرعة الانتهاء منه قبل الوقت المحدد له.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن هناك مجمع خدمات متكاملا سوف يتم البدء فى إقامته بالتوازى مع أعمال البناء، ويشمل وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة، لتقديم الخدمات للأهالى، موضحا أن تلك الوحدات سوف تلبى رغبات الأهالى بالمنطقة، موجهاً بسرعة البدء فى التنفيذ، لأن تلك المناطق تعتبر آخر المناطق العشوائية بالمحافظة تمهيدا لإعلان بورسعيد خالية من العشوائيات بنهاية هذا المشروع.