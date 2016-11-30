أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وضع حجر الأساس لإنشاء 43 عمارة لسكان الجناين وهاجوج والإصلاح جنوب بورسعيد

Google+ Print
وضع حجر الأساس لإنشاء 43 عمارة لسكان الجناين وهاجوج والإصلاح جنوب بورسعيد وضع حجر الأساس لإنشاء 43 عمارة لسكان الجناين وهاجوج والإصلاح جنوب بورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

وضع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع الـ43 عمارة لسكان قرى الجناين وهاجوج والإصلاح بجنوب بورسعيد بـ860 وحدة سكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع سيقام على أعلي مستوى، من المبانى والتشطيبات، ومن المنتظر أن يستغرق 10 أشهر، وسوف يكون هناك متابعة دائمة للعمل من أجل سرعة الانتهاء منه قبل الوقت المحدد له.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن هناك مجمع خدمات متكاملا سوف يتم البدء فى إقامته بالتوازى مع أعمال البناء، ويشمل وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة، لتقديم الخدمات للأهالى، موضحا أن تلك الوحدات سوف تلبى رغبات الأهالى بالمنطقة، موجهاً بسرعة البدء فى التنفيذ، لأن تلك المناطق تعتبر آخر المناطق العشوائية بالمحافظة تمهيدا لإعلان بورسعيد خالية من العشوائيات بنهاية هذا المشروع.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365