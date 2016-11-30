طيران العراق يقتل 21 إرهابيا ويدمر مواقع «داعش»

أغارت طائرات عراقية على عدد من مواقع تنظيم”داعش”الإرهابي ضمن قطاع عمليات نينوى شمالي العراق، بناء على معلومات المديرية

> العامة للاستخبارات والأمن .

وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن لتفخيخ السيارات المصفحة في منطقة الموصل الجديدة ومركز لتدريب الإرهابيين في منطقة الدواسة ومخازن للصواريخ والأسلحة وورشة للتفخيخ في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

كما شنت طائرات عراقية من طراز”سوخوي” عدة غارت دمرت خلالها مقرات للإرهابيين أسفرت عن تدمير مقر عمليات لداعش في عانه غربي محافظة الأنبار، وقتلت 15 إرهابيا، كما دمرت مقرا لدعش بقضاء راوه غربي الأنبار، وقتلت 6 إرهابيين من جنسيات عربية وأجنبية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت غارات دعما للقوات البرية العراقية ضمن قاطع عمليات”قادمون يانينوى” لتحرير الموصل أمس الثلاثاء أسفرت عن قتل 58 إرهابيا ، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وخمسة مدافع ونفق وعشر سيارات تحمل إرهابيين .

أ ش أ