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إخلاء سبيل زملاء مجدى مكين ضحية قسم «الأميرية» بكفالة ألف جنيه

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إخلاء سبيل زملاء مجدى مكين ضحية قسم «الأميرية» بكفالة ألف جنيه إخلاء سبيل زملاء مجدى مكين ضحية قسم «الأميرية» بكفالة ألف جنيه

 

مجدي مكين – ارشيفية

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، إخلاء سبيل متهمين اثنين، كانوا بصحبة مجدى مكين ضحية تعذيب قسم شرطة الأميرية، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لاتهامهم بحيازة 20 عربة ترامادول .

وتبين من محضر التحريات، أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية، إرتبك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم، حيث غيروا مسارهم ومرورهم بسرعة لتخطى القوة الأمنية مصيبين من يعترض طريقهم، وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطًا من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية، جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية أداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م”، صاحب عربة الكارو، و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.

 

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