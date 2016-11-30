بالصور.. وقفة احتجاجية للمحامين أمام وزارة العدل بالسودان

نظم العشرات من المحامين، اليوم الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بالخرطوم، نددوا خلالها بحملات الإعتقال التى شنتها أجهزة الأمن مؤخرا.

وفى بيان لهم قالوا “نحن محامو السودان بمختلف انتمائنا الفكري والمستقل اتفقنا على الخروج في وقفة احتجاجية وذلك امام مباني السلطة القضائية، الأربعاء في تمام الساعة 11صباحا”، وأضافو “نحن نحمل شعارات الحق والعدل والكرامة وكل الشعارات التي تندد بالغلاء وانعدام البيئة الصحية بالمستشفيات الحكومية وانعدام الأمن وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاعتقالات القسرية للمناضلين الشرفاء”.

من ناحية أخرى قامت أجهزة الأمن اليوم بتوقيف المحامى الصادق على حسن “سكرتير هيئة محامى دارفور” بمطار الخرطوم عند عودته من باريس.

يذكدر ان منظمة العفو الدولية أصدرت يوم الأثنين الماضى بيانا ،ودعت فيه الحكومة السودانية باطلاق سراح 23 من المعتقلينالسياسيين .