أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمطار غزيرة بالمنيا وانتشار الأكمنة على الطرق السريعة منعا للحوادث

Google+ Print
أمطار غزيرة بالمنيا وانتشار الأكمنة على الطرق السريعة منعا للحوادث أمطار غزيرة بالمنيا وانتشار الأكمنة على الطرق السريعة منعا للحوادث

>

طقس سيئ وسقوط أمطار تتعرض له محافظة المنيا منذ الصباح، والتى تسببت فى ارتباك حركة المرور، خاصة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعيه، مما دفع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من عمل عدة أكمنة على الطرق الصحراوية، وغلق الطريق لفترات ليست طويلة للحد من سرعات أصحاب السيارات، حرصا على أرواح الركاب ومنعا لوقوع على الطريق.

 

ومن ناحية أخرى، دفعت مديرية الإسعاف بسيارات ونشرها على الطريق الصحراوى لتكون مستعدة فى حالة وقوع أى حوادث نتيجة للسرعات الزائدة، بينما أعلنت مديرية الرى حالة الطوارئ وتفقد مخرات السيول، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

 

وفى نفس السياق تسبب سقوط الأمطار فى توقف حركة سيارات النقل الثقيل على جانبى الطرق السريعة، لحين تحسن حالة الطقس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة