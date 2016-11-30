أمطار غزيرة بالمنيا وانتشار الأكمنة على الطرق السريعة منعا للحوادث

طقس سيئ وسقوط أمطار تتعرض له محافظة المنيا منذ الصباح، والتى تسببت فى ارتباك حركة المرور، خاصة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعيه، مما دفع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من عمل عدة أكمنة على الطرق الصحراوية، وغلق الطريق لفترات ليست طويلة للحد من سرعات أصحاب السيارات، حرصا على أرواح الركاب ومنعا لوقوع حوادث على الطريق.

ومن ناحية أخرى، دفعت مديرية الإسعاف بسيارات ونشرها على الطريق الصحراوى لتكون مستعدة فى حالة وقوع أى حوادث نتيجة للسرعات الزائدة، بينما أعلنت مديرية الرى حالة الطوارئ وتفقد مخرات السيول، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وفى نفس السياق تسبب سقوط الأمطار فى توقف حركة سيارات النقل الثقيل على جانبى الطرق السريعة، لحين تحسن حالة الطقس.