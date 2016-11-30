مواصفات مولود الحوت

مواليد شهر3 ما بين 19 فبراير إلى 20 مارس، هم من برج الحوت، فهو صاحب خيال ومحب، ويهتم بالآخرين، ويضحي بنفسه من أجل الآخرين، حالم، ساحر، غامض، متعاطف، وحدسي، ومعبِّر.

وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج الحوت التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:

النقاط الإيجابيَّة لشخصيته:



- شخصيته مستقلة

- خيالي وأحلامه كبيرة

- مرح ومتفائل

- يعتمد على نفسه

- طيب القلب، حنون

- واثق من نفسه

- جريء، مخلص، صادق

لاحظي إلى أنَّه:

- يتصرف أحياناً بعنف واندفاع .

- حركاته بطيئة

- متسرع ومتهور

- عديم القدرة على التركيز

- عصبي المزاج

- يحب أن يقود أصدقاءه عندما يلعب معهم، لأنَّ صفة القيادة متأصلة فيه

- رغم حنانه وحساسيته فهو ثوري للغاية

نقاط لا بد من الانتباه إليها:

- لا يطيع من يأمره، لكن يتفانى في تحقيق كل ما يطلب منه بأسلوب رقيق فلا بد من الانتباه لذلك

- لا تنتقديه أو تنهريه بشدَّة فتخدشي ثقته بنفسه ما يؤدي به إلى الإحباط

- إذا أهمل دراسته واستخدمت ذلك ضده أو قمت بمعايرته فلن يهتم بالدراسة وسيزداد، لكنك إذا خلقت فيه روح التحدي والمنافسة في المدرسة سيكون الأول على صفه

- تذكري أنَّ أي محاولة للعنف معه ستدفعه الى الإصرار على أخطائه

- إذا أحيط بحبٍّ وحنان وتفاهم وتشجيع نما قوياً ومثالياً

- نظراً لحساسيته الشديدة فقد يتأخر في دراسته إذا شعر بأنَّه منبوذ أو غير محبوب فلا بد من تنبيه معلميه لمراعاة وتجنب ذلك

- يجب ألا تنتقديه، فهو نشيط وذكي وأحيانا عدواني، فلا بد من والديه أنَّ يفهماه ولا يتعاملا معه بديكتاتوريَّة أو قوة وإلا زاد عناده

ألوانه المفضلة:

الأحمر والألوان الحارة تزيد من الحركة والنشاط أفضل أن أدخلت (الأزرق بدرجاته، والأخضر) ليبعث في نفسه الهدوء والاسترخاء التي يحتاجها طفل الحوت

ينجح في مجال: الطب، التعليم