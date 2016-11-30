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اردوغان يهنئ الرئيس الفلسطيني بانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح

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اردوغان يهنئ الرئيس الفلسطيني بانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح اردوغان يهنئ الرئيس الفلسطيني بانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح

محمود عباس واردوغان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بانعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وإعادة انتخابه رئيسًا للحركة بالإجماع.

وأبلغ أردوغان الرئيس عباس -عبر اتصال تليفوني- بأنه هاتف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل عدة أيام، وطالبه بإلغاء مشروع القرار الإسرائيلي المتعلق بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وفقًا لوكالة “صفا” الفلسطينية.

وأضاف،  أنه تحدث حول موضوع منع رفع الأذان أمام البرلمان التركي، مؤكدًا على موقف تركيا الرافض لهذا المشروع الإسرائيلي.

وأبلغ الرئيس أردوغان، عباس، “بأنه طالب المسلمين جميعًا بزيارة القدس، لدعمها والوقوف إلى جانب أهلها الصامدين”.

وفيما يتعلق بمشروع المدينة الصناعية في جنين، التي تدعمها تركيا، أكد أردوغان، أن العمل في المشروع جارٍ على قدم وساق، وسيكون جاهزاً في الوقت المحدد.

وتمنى الرئيس أردوغان تحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح.

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