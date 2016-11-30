سعود المعلا يدشن النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين

دشن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين "حفظه الله" صباح اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، النصب التذكاري للشهداء تزامناً مع يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثون من نوفمبر من كل عام.

بدأ حفل التدشين بدقيقة "دعاء صامت" للشهداء تثميناً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية ، قام بعدها صاحب السمو حاكم أم القيوين برفع العلم مع السلام الوطني بعزف الفرقة الموسيقية العسكرية .

وبعد ذلك ألقى علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي كلمته بمناسبة يوم الشهيد، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الحق .

وكرم صاحب السمو حاكم أم القيوين أسر الشهداء من إمارة أم القيوين، وقام سموه بعد ذلك يرافقه سمو ولي عهد أم القيوين والحضور بقص شريط تدشين النصب التذكاري للشهداء .

حضر حفل التدشين معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة .

يأتي إنشاء نصب الشهداء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين "حفظه الله" لتخليد ذكرى شهدائنا البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه واستقراره .

يتكون النصب من عنصرين هما السيف والغمد .. فالسيف يعد رمزاً للبطولة والنصر وهي غاية كل شهيد والغمد هو جراب السيف ، ويبلغ طول النصب التذكاري 33 متراً وتبلغ مساحته 15 ألف متر مربع .