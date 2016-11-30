بالصور.. رئيس مدينة إسنا يطالب القيادات بتوصيل خطوط مياة للمناطق المحرومة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر محمد سليمان، اليوم الأربعاء، إجتماع موسع مع رؤساء القرى ومسئولي التخطيط بالمركز لمناقشة الخطة الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات للمركز تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

وطالب رئيس المدينة من قيادات إسنا، بضرورة التركيز على المناطق المحرومة فى المياه من حيث توصيل خطوط جديدة وإحلال وتجديد وصيانة الخطوط القديمة ،وحصر مقرات المجالس المحلية الشعبية وتطويرها، والتوسع فى إنشاء مدراس جديدة للحد من الكثافة بداخل الفصول، وتغطية الترعة لفتح شوارع وميادين جديدة والحد من المياة الجوفية.

وقال محمد سيد سليمان، أنه سوف يتم تدعيم المناطق المحرومة بالقرى والنجوع بالكهرباء من حيث زيادة قدرة المولدات وتركيب كشافات ليد الموفرة للكهرباء والأعمدة، مشيرا بانه هناك دراسة لإمكانية تركيب طاقة شمسية أعلى كل وحدة محلية لتوفير الكهرباء.