الخارجية الروسية: كلما اقتربنا من تسوية أزمة سوريا كلما زاد ضغط الغرب علينا

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه كلما اقترب إيجاد حل للأزمة فى سوريا كلما زاد ضغط الغرب على روسيا من خلال فرض العقوبات.

وقالت المتحدث باسم الخارجية ماريا زاخاروفا- فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" أن هذه الضغوط الغربية على روسيا لن تنجح؛ لأن موسكو تقف على "الجانب الصحيح" فى الأزمة السورية".

وأضافت زاخاروفا" أن معظم المساعدات الإنسانية الأممية تصل إلى مسلحين فى سوريا بمن فيهم عناصر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى، مشيرة فى ذات الوقت إلى أن الجانب الروسى مستعد للتعاون مع وكالات إنسانية دولية لتقديم المساعدات إلى المدنيين فى سوريا".