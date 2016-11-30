أمير الكويت يكلف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، أمرًا أميريًا بقبول استقالة الحكومة الكويتية، وتكليف رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة، بحسب موقع صحيفة “القبس الإلكتروني” على “تويتر”.

وكان أمير الكويت استقبل في قصر بيان، رئيس مجلس الأمة السابق (البرلمان)، مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، على التوالي؛ وذلك في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الانتخابات النيابية الكويتية، التي أجريت، في الـ26 من الشهر الجاري، أفرزت برلماناً من أعضاء جدد بنسبة 60 بالمئة، مع هيمنة واضحة للشباب، وتواجد مهم للمعارضة الإسلامية الكويتية على حساب المرشحين المحسوبين على الحكومة.