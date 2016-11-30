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رئيس الزمالك يتوعد جنش بعقوبات مغلظة بعد علمه بـ"التمرد"

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رئيس الزمالك يتوعد جنش بعقوبات مغلظة بعد علمه بـ"التمرد" رئيس الزمالك يتوعد جنش بعقوبات مغلظة بعد علمه بـ"التمرد"

>كتب عمرو جاب الله

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للجهاز الفنى، أنه سيوقع عقوبات مغلظة على محمود جنش حارس الفريق بعد مغادرة المعسكر قبل مباراة وادى دجلة، التى أقيمت مساء الثلاثاء، فى الجولة الـ12 بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

 

وكان مرتضى منصور قد علم من الجهاز الفنى، أن اللاعب لم يحصل على إذن بمغادرة المعسكر، وقد قام بالرحيل بدون أى إذن بعد جلسة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، عقب إخطاره بأن أحمد الشناوى سيحرس مرمى الفريق أمام وادى دجلة، كما أخطر الجهاز الفنى رئيس قلعة ميت عقبة بكل تفاصيل الواقعة، وأن الحارس لم يرد على اتصالات الجهاز الفنى بعد مغادرة المعسكر.


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