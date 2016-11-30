نائب يتقدم ببيان للداخلية بشأن بؤر إجرامية على طريق أكتوبر-الفيوم

تقدم النائب هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الداخلية بشأن إنتشار البؤر الإجرامية وتجارة المخدرات على طريق أكتوبر الفيوم.

وقال النائب، إن طريق أكتوبر الفيوم تنتشر فيه تجارة المخدرات والبلطجة، مضيفًا أن عمليات وصفقات البيع العلني فى حرم الطريق و أمام مرائ و مسمع الجميع خاصة الذين يترددون على هذة الطريق بصفة دورية، وأن الأعما الإجرامية تزدهر خاصة فى المنطقة الجبلية فى الصحراء بين حدود محافظة الفيوم مع الجيزة خاصة فى مناطق بعد مقابر الواحات.

وأضاف مؤمن، أن النشاط الإجرامي مستمر على هذا الطريق رغم كمائن الأمن الثابتة والمتحركة، غير أن وزارة الداخلية سبق ونجحت في القضاء على بؤر مماثلة في نفس المكان قبل الثورة كانت تستغل فى تجارة المخدرات و إيواء العناصر الإجرامية الخطيرة، وظلت المنطقة نظيفة لا يوجد فيها خارجين عن القانون، لفترة طويلة، حتى عادوا مجددًا الأسابيع الماضية.