بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة هيئة ميناء دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أجرت هيئة ميناء دمياط بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة الهيئة بإفتراض نشوب حريق بالدور الثالث من المبنى ، حيث قام العاملون على الفور بإخلاء المبنى طبقاً للتعليمات والأساليب الصحية للسلامة والصحة ، بينما تم فصل الكهرباء و وصول سيارات الحماية المدنية والاسعاف بسرعة نموذجية .



> شارك فى البيان اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة ونائبا رئيس الهيئة



>

>

> وأشاد صالح بالبيان العملى وحسن التصرف من العاملين ، وصرح بأن نجاح البيان يأتى نتيجة الإهتمام بالتدريب الدائم للعاملين بالهيئة على مثل هذه المواقف الطارئة .