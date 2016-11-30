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بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة هيئة ميناء دمياط

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بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة هيئة ميناء دمياط بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة هيئة ميناء دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

أجرت هيئة ميناء دمياط بياناً عملياً للتدريب على إخلاء المبنى الإدارى لرئاسة الهيئة بإفتراض نشوب حريق بالدور الثالث من المبنى ، حيث قام العاملون على الفور بإخلاء المبنى طبقاً للتعليمات والأساليب الصحية للسلامة والصحة ، بينما تم فصل الكهرباء و وصول سيارات الحماية المدنية والاسعاف بسرعة نموذجية .


> شارك فى البيان اللواء بحرى  أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة ونائبا رئيس الهيئة


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> وأشاد  صالح بالبيان العملى وحسن التصرف من العاملين ، وصرح بأن نجاح البيان يأتى نتيجة الإهتمام بالتدريب الدائم للعاملين بالهيئة على مثل هذه المواقف الطارئة .

 


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