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النبى محمد من الميلاد للبعثة .."عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط

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النبى محمد من الميلاد للبعثة .."عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط النبى محمد من الميلاد للبعثة .."عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط

>دمياط-معتز الشربينى

عممت مديرية أوقاف دمياط  عنوان خطبة الجمعة القادمة على خطباء المساجد والتى تحمل  عنوان النبي محمد )من الميلاد إلى البعثةتواكبا مع ذكرى ميلاد الرسول الكريم  وأكدت مديرية الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .

من ناحية أخرى  اشتكى أهالي منطقة الشهابية بمدينة دمياط  من تكر ار غياب خطيب مسجد السلام بالشهابية والذي يرتاده مئات المصلين كل جمعة  بسبب عدم تخصيص خطيب محدد  للمسجد

ومن جانبها أعدت ادارة أوقاف دمياط مذكرة إلى مديرية الأوقاف بدمياط يفيد انها  كلفت خطيبا متطوعا لأداء خطبة الجمعة في مسجد السلام بالشهابية، إلا أنه حضر إلى المسجد متأخرا وطالبت بتوفير خطيب دائم.

 

 

 


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