5 طرق لاختيار العطر المثالي

تحتاجين إلى تغيير عطرك عند بداية الموسم الجديد، ولكنك تجدين صعوبة في اختيار الرائحة المناسبة لك، في ظلّ وجود عدد كبير من إصدارات العطور. إليك في هذا الموضوع 5 خطوات أساسية، عليك اتّباعها لاختيار العطر المناسب لك.

احرصي على اختيار العطور من مجموعة واحدة

خذي نفحة من العطور التي تملكينها، ثم تأكّدي من أن تكون بأجمعها متشابهة إلى حدّ ما، أي من مجموعة واحدة. وهنا، عند التسوّق، من الأفضل أن تختاري عطراً من المجموعة نفسها، على أن يكون العطر بإضافات مختلفة. إذا كنت تفضلين العطور برائحة الورد، ننصحك بتجربة العطور التي تحتوي على الياسمين أو البنفسج أو أنواع مختلفة من الأزهار. من خلال إصرارك على فئة واحدة، ستتمكّنين من حصر اختيارك، ويصبح الاختيار ـ بالتالي ـ أسهل.

اختاري الوقت المناسب لتجربة العطور

ننصحك بالذهاب لشراء العطور في وقت مبكر، إذ إنّه في الصباح تكون حاسّة الشمّ قوية، قبل أن تتعرّض في سياق النهار لروائح مختلفة. يُقال أيضاً إنّك عندما تشعرين بالقلق فستستنشقين الروائح بشكل أفضل؛ لذلك في كلّ مرة تشعرين بها بالقلق، توجّهي إلى أقرب متجر، وانتقي عطرك الجديد.

لا تستنشقي العطر مباشرة بعد رشّه

انتقي اثنين أو ثلاثة من الزجاجات المختلفة التي تروق لك، ورشّي منها على الورق المخصّص للعطور. استنشقي الرائحة مرة واحدة، ثمّ توقفي عن شمّ رائحة العطر لمدة ثلاثين دقيقة. عليك أن تمنحي الوقت الكافي للعطر كي يجفّ؛ بذلك سيكون لديك أكثر من صيغة.

لا تجرّبي أكثر من 3 عطور

تشعر غدد الشمّ بالإجهاد بعد شم ثلاث روائح مختلفة. وبالتالي، لن تكوني قادرة على التمييز بدقة ما بين العطور كما قد تتعرّضين للصداع.

تجربة عينة من العطر قبل شراء عبوّة كبيرة

ما أن تجدي العطر الذي تريدينه، وقبل شراء الزجاجة بالحجم الكبير، ننصحك بأخذ عيّنة من هذا العطر إلى المنزل وتجربة هذه الرائحة لفترة معيّنة؛ فنفس العطر والرائحة قد يختلفان من شخص لآخر، لأن الإيضاحات تساعد على خلط الزيوت الطبيعية في الجسم، ممّا يؤدي إلى بعض التغييرات الطفيفة. ضعي العطر مرة واحدة يومياً، وتجنّبي استخدام مستحضرات الجسم المعطرة كي لا تغيّر رائحة العطر.

والآن، بعد هذه التجارب، اختاري العطر الذي لم تستطيعي مقاومته، ولم تتوقفي عن استنشاقه، طوال اليوم.