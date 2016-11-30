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حزب الوفد يطالب الحكومة بإظهار الوثائق التي تثبت تورط قطر في تمويل الإخوان

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حزب الوفد يطالب الحكومة بإظهار الوثائق التي تثبت تورط قطر في تمويل الإخوان حزب الوفد يطالب الحكومة بإظهار الوثائق التي تثبت تورط قطر في تمويل الإخوان

المستشار حسين خليل

استنكرت اللجنة التشريعية بحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل ، الحمله التي تشنها “دويلة قطر” على وعلى الجيش القوات المسلحه المصريه، مؤكدًا أن تصريحات وزير الخارجية القطري حول دعم مصر للإرهاب يؤكد تعمد إلاساءه لمصر خاصة.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، أن قطر لا تعرف معنى أن يكون لديها جيش وطني يحميها وليس قواعد أمريكية أو تركيه أو الاحتماء خلف جماعات التطرف والارهاب، مشيرًا أن في أول خلاف مع هذه الجماعات سوف تعجز هذه القواعد عن حمايتها بعكس أن يكون لديها جيشا من أبناء الوطن.

وأضاف أن الحقد القطري علي مصر يأتي بسبب فشل مشروعهم بأن تتحول إلى دوله لها دور اقليمي، مؤكدًا أن فشل دبلوماسية المال في دارفور وفي الفلبين وفي فلسطين وفي ليبيا أصاب القيادات القطريه بالجنون.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، الحكومه المصريه بإظهار مالديها من وثائق حول تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا وعلي رأسهم جماعة الإخوان الارهابيه.

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