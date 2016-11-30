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غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد وانتظام العمل بميناء دمياط

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غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد وانتظام العمل بميناء دمياط غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد وانتظام العمل بميناء دمياط

>دمياط عبده عبد الباري

تعرضت محافظة دمياط اليوم الأربعاء، لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار ما تسبب فى غلق بوغاز عزبة البرج وتوقف مراكب الصيد عن الخروج، بينما ظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر، فيما انتظمت حركة الملاحة بميناء دمياط.

 

وقال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين لـ"اليوم السابع" إن ارتفاع الموج وازدياد سرعة الرياح بسبب بدء نوة "قاسم" والتى تستمر لمدة 4 أيام، أدى إلى غلق البوغاز أمام المراكب الخارجة للصيد خشية تعرضها لأى مخاطر.

 

وأكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الميناء استقبل عددا من السفن بشكل طبيعى، مؤكدا أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ولم يتأثر بسرعة الرياح.


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