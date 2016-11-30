بالصور.. الجماهير تتعرض للخطر من أجل مشاهدة المبارايات

كتب محمد محمود

نفد صبر الجماهير المتعطشة لمشاهدة المبارايات في المدرجات، بعد سنوات طويلة من الحرمان من دخول الملاعب لدواع أمنية، وهو ما عبرّت عنه الجماهير فى أكثر من مباراة أُقيمت خلال الفترة الماضية بالدوري، حيث تواجدت الجماهير أعلى اسطح المنازل القريبة من الاستادات المختلفة، ووصل الأمر لتعرض الجماهير للخطر بتسلقهم أعمدة الإنارة العالية لمشاهدة المباريات ، وهو ما يرصده "اليوم السابع" في السطور التالية:

وشهدت مباراة الأهلى والنصر للتعدين ، قيام عدد من مشجعى القلعة الحمراء بتسلق أعمدة الإنارة الموجودة باستاد أسوان، وذلك للاحتفال بفوز فريقهم على التعدين بثلاثية نظيفة فى ختام مباريات الأسبوع الحادى عشر للدورى الممتاز .

و فى صورة مماثلة حرصت جماهير الإسماعيلى على مؤازرة فريقهم فى مباراة طنطا من أعلى أسطح المنازل ، وذلك من أجل تحفيزهم فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز .

جماهير الاسماعيلى فى مباراة الزمالك

كما تواجد ايضاً جماهير الدراويش على أسطح المنازل القريبة من استاد الاسماعيلية لمؤازرة فريقهم امام الزمالك و التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة العاشرة .

كما سلكت جماهير طنطا نفس الطريقة بالتواجد على اسطح المنازل القريبة من استاد طنطا لمؤازرة فريهم أمام بتروجت ، خاصة ان الفريق يحتاج الدعم للاستمرار بالدورى الممتاز .

و فى المحلة بدورى القسم الثانى ظهر أحد العاشقين لفريق غزل المحلة متسلقاً أحد أعمدة الإنارة القريبة من استاد غزل المحلة لمؤازرة الفريق ، الذى يسعى للصعود مرة أخرى للدورى الممتاز .