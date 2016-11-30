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مصدر روسى لـ"اليوم السابع": حسم عودة الطيران إلى مصر عقب زيارة خبراء روسيا

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مصدر روسى لـ"اليوم السابع": حسم عودة الطيران إلى مصر عقب زيارة خبراء روسيا مصدر روسى لـ"اليوم السابع": حسم عودة الطيران إلى مصر عقب زيارة خبراء روسيا

>كتب مؤمن مختار

أكد مصدر روسى مقرب من الدوائر السياحية الروسية، أن الاتفاقية التى أرسلتها موسكو إلى بشأن أمن الطيران لفحصها والموافقة عليها، تعمل على التحكم فى شكل التعاون بين موسكو والقاهرة فى مجال أمن الطيران، موضحًا أن الأمور فى مرحلة المفاوضات.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسألة عودة الطيران لمصر ستحسم بعد الزيارة المقبلة للجنة التفتيش الروسية التى من المقرر أن تزور المطارات المصرية بعد أسبوع من دعوة الجانب المصرى لها، حيث ستسلم للحكومة الروسية مذكرة عقب 48 ساعة من انتهاء التفتيش فى المطارات المصرية.

 

وأشار المصدر الروسى، إلى أن الاتفاقية بروتوكولية تعمل على تحديد شكل العلاقة بين البلدين فى مجال الطيران، على سبيل المثال عدد الطائرات التى تطير من كل دولة للأخرى، وتنظيم الطيران العارض.

 

وأوضح المصدر، أن عودة الطيران مرتبط بتقرير اللجنة والإجراءات الأمنية والفنية التى قام بها الجانب المصرى لمنع تكرار الكارثة مرة أخرى.

 

ونوه المصدر، بأن الموضوع الخاص بالطيران فى مصر أمنى بحت، وعلى وشك الحل (على مستوى عودة الطيران)، أما على مستوى السياحة فالموضوع هنا معقد بعض الشىء، موضحًا أن مصر غير متعارضة أو منافسة لروسيا على الإطلاق، لأن مصر لا بديل عنها للروس سواء فى السعر أو قرب المسافة أو جمال البحر.

 

وأعلن المصدر، أن مصر هى الدولة الوحيدة المعادلة لروسيا فى هبوط العملة المحلية، مشيرًا إلى أن مقارنة مصر مع تركيا فى غير محلها لسبب بسيط هو أن المشكلة مع تركيا سياسية – اقتصادية، أما مع مصر أمنية بحتة.


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مصر 365

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