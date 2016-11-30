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بالفيديو: أديل تبكي على المسرح بشكل مؤثر

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الثلاثاء 29-11-2016 21:48

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للنجمة العالمية أديل Adele وهي تغني على المسرح وتبكي بشكل مؤثر.

ويعود تاريخ الفيديو إلى الحفل الذي أقامته النجمة في قاعة ألبرت الملكية في العاصمة البريطانية لندن منذ أكثر من 4 أعوام، إلا أن الشاب المصري Ahmed Abdelhamed أعاد نشر الفيديو للنجمة على صفحته الخاصة في فيسبوك منذ نحو أسبوع، فأحدث ضجّة كبيرة إذ تخطّى عدد المشاهدات المليون ونصف المليون مشاهدة.

ويظهر الفيديو النجمة حافية القدمين على المسرح، وهي تغني أغنية Someone like You، بمشاركة الجمهور بطريقة متقنة، ما أذهل أديل التي لم تتمكّن من حبس دموعها بعد نهاية الأغنية وهي تقدّم لهم الشكر على هذا التفاعل الساحر.

يُشار إلى أن أغنية Someone like You صدرت ضمن ألبوم "21" للمغنية أديل عام 2011، وهو ثاني ألبوم من الستوديو لها، وفقاً للموسوعة الحرة.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

 

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