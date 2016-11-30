نيابة التبين تأمر بحبس عاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة للاتجار فيها

كتبت أمانى الأخرس



> أمرت نيابة التبين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة للاتجار فيها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطه التبين تفيد بقيام "أ ش" يتاجر فى المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها على مدمنى التبين وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحيازته 2 لفافة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وهاتف محمول لتسهيل عملية البيع وبمواجه المتهم بالواقعة اعترف بارتكابها، بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.