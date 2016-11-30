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كلاكيت رابع مرة.. منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم

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كلاكيت رابع مرة.. منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم كلاكيت رابع مرة.. منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يلتقي اليوم الأربعاء منتخب الكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق مع نظيره اللبناني في مباراتهما الودية الأخيرة خلال معسكر في لبنان، بعدما اتفق محمد أبو الوفا رئيس البعثة مع الاتحاد اللبنانى على إقامة ودية رابعة بين المنتخبين.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل 3/3، بينما فاز المنتخب الوطنى فى مباراته الثانية 5/4 وتعادل المنتخبان مجددا فى الودية الثالثة بنتيجة 4/4 ..ويستعد منتخبنا لبطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل والمؤهلة لكأس العالم.


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