خادم الحرمين يؤسس صروحاً اقتصادية جديدة على خارطة المنظومة الإنتاجية

رأس الخير، الجبيل الصناعية - واس، إبراهيم الغامدي

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مشروعات التعدين في مدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية والبنية الأساسية التنموية.. كما دشّن في مدينة الجبيل الصناعية امس، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية وأرامكو السعودية والقطاع الخاص.

سعود بن ثنيان: اقتصادنا قوي وقادر على تجاوز التحديات

وبدأ الحفل في رأس الخير بكلمة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قائلاً: "يشرفني يا خادم الحرمين أن أقف بين يديكم مرحباً بكم وأنتم تتفضلون بتدشين مشروعات قطاع التعدين في مدينة رأس الخير الصناعية، فتأذنون بذلك أيدكم الله بوضع مدينة رأس الخير الصناعية على خارطة المنظومة الإنتاجية المتكاملة لاقتصاد الوطن كصرح صناعي كبير وواحد من إنجازات التنمية الحديثة".

الفالح: الدولة تسعى لتنويع مصادر الدخل

إثر ذلك دشن خادم الحرمين مشروعات التعدين في رأس الخير. وأعلن الفالح عن موافقة خادم الحرمين على تسمية مجمع أرامكو للصناعات البحرية إلى مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية. وفي مدينة الجبيل الصناعية دشّن خادم الحرمين امس، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية وأرامكو السعودية والقطاع الخاص. وألقى الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها: إنكم يا خادم الحرمين اليوم تأذنون ببدء فصل تاريخي جديد من فصول صناعة التنمية بتفضلكم بوضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي للجبيل الصناعية الذي سيصبح مركزًا إقليميًا للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وكل ذلك يؤكد متانة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز التحديات بحول الله تعالى.

الملك سلمان يضع حجر أساس المركز الصناعي