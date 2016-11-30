رجيم البيض لمدة 7 أيام.. يخلصك من الوزن الزائد

كتبت رانيا سعد الدين

الحصول على جسم ممشوق ووزن مثالى أصبح حلم الكثيرين، ليس للشكل الأفضل فقط ولكن حتى يتمتعن بصحة أفضل، أكد الدكتور محمود العفيفى أخصائى التغذية، أن هناك أنواعا كثيرة من الأطعمة عند الاعتماد عليها فى النظام الغذائى تحقق خسارة فى الوزن، لأنها تساعد على سرعة الحرق والتمثيل الغذائى، ومن هذه الأطعمة البيض المسلوق الذى يمكن أن يفقد الفرد الوزن كيلو فى اليوم، مع تعويض الجسم جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى قد يخسرها أثناء اتباع الرجيم.

ويقدم محمود العفيفى نظام رجيم يمكن لأى فرد اتباعه للحصول على قوام رشيق، ولكن يحذر اتباعه لمرضى ارتفاع الكولسترول والضغط.

اليوم الأول:

الإفطار: 2 بيضة – 2 برتقالة – كوب حليب قليل الدسم.

الغذاء : شريحة دجاج مشوية – كوب زبادى.

العشاء: بيضة مسلوقة – برتقالة – فلفل رومى.

اليوم الثانى:

الإفطار : 2 بيضة مسلوقة مع كوب من عصير من الليمون.

الغذاء : سمكة مشوية – طبق سلطة – جريب فروت.

العشاء : 2 بيضة مسلوقة.

اليوم الثالث:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة الصعبة – كوب عصير برتقال.

الغداء: 2 قطعة لحم مشوية أو مسلوقة – طبق سلطة.

العشاء : 2 بيضة مسلوقة – كوب زبادى.

اليوم الرابع:

الإفطار: 3 بيضة مخلوطة مع البصل والبقدونس والشبت.

الغداء: صدر دجاجة مشوى + طبق خضار سوتيه.

العشاء : بيضة مسلوقة + برتقالة.

اليوم الخامس:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة + جزر طازج.

الغداء: 2بيضة مسلوقة + جرزه + 1 كوب عصير برتقال.

العشاء: سمك مشوى + سلطة.

اليوم السادس:

الإفطار: زبادى أو جبن قريش + عصير ليمون.

الغداء: 2 بيضة مسلوقة+ 2 الجريب فروت.

العشاء: كوب عصير ليمون بدون سكر+ زبادى.

اليوم السابع:

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة+ نصف ثمرة جريب فروت.

الغداء: قطعة لحم مشوى + جريب فروت.

العشاء: كوب عصير ليمون بدون سكر