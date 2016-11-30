متعب بن عبدالله يرعى المنتدى السنوي السابع للأبحاث الطبية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني فعاليات "المنتدى السنوي السابع للأبحاث الطبية" والذي يعقد تحت عنوان (أثر الأبحاث الطبية على الاقتصاد المعرفي)، وينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، خلال الفترة من 14-16 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 13-15 ديسمبر 2016م في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وبهذه المناسبة عبر المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية د. بندر القناوي عن سعادته بتشريف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لفعاليات المنتدى السنوي السابع للأبحاث الطبية والتي تأتي امتداداً لرعاية سموه لهذا المنتدى الدولي المهم في دوراته السابقة. والتي تؤكد حرص سموه على دعم البحث العلمي واهتمام وزاره الحرس الوطني بهذا الجانب الذي يعتبر عنصراً اساسياً في بناء وتقدم ونهضة الشعوب.

وأكد ان هذا المنتدى الذي يعقد للسنة السابعة على التوالي يأتي امتداداً للمنتديات السابقة والتي شهدت مشاركة آلاف الباحثين وتقديم أكثرمن 500 ورقة علمية وبحث طبي ساهمت في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل الصحية المنتشرة في المجتمع.

وأوضح ان المنتدى يهدف بشكل اساسي الى تقديم الفرصة للباحثين والأطباء والطلاب للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي، ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في مجال الأولويات الاستراتيجية، وبدء علاقة تعاونية بين مراكز التطوير البحثي والمؤسسات والمنظمات البحثية الوطنية منها والعالمية.

وتوقع د. القناوي ان يتحول المنتدى السنوي السابع للأبحاث الطبية الى تظاهرة علمية مهمة نظرا لما يحتويه من محتوى علمي وطبي كبير سواء من اوراق العمل المقدمة او من ورش العمل والتي يشرف عليها أفضل الخبرات في مجال الأبحاث الصحية والحيوية ومجال الصناعة الدوائية والتكنولوجية الحيوية. وكان المنتدى قد ناقش العديد من الموضوعات المهمة في دوراته الست السابقة بدءا من عام 2010م حيث عقد المنتدى الاول تحت عنوان "تحسين الرعاية الصحية من خلال البحث العلمي" وفي دورته الثانية عام 2011م كان تحت عنوان "عولمة الأبحاث الصحية.. الدور المستقبلي للمملكة". وفي الموسم الثالث عام2012م عقد بعنوان "بحوثنا الصحية واقع وتطلعات". أما المنتدى السنوي الرابع للأبحاث فقد عقد في 2013م بعنوان (يوم البحث العالمي)، فيما أقيم المنتدى السنوي الخامس للأبحاث عام 2014م وشهد مشاركة أكثر من 500 باحث وباحثة، وعرضت خلاله 110 ورقة بحثية مقسمة إلى 28 محاضرة رئيسية بالإضافة إلى 30 عرضاً للأبحاث الشفوية وكذلك 52 عرضاً للأبحاث الكتابية، بالإضافة إلى أفضل الأبحاث المقدمة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الرياض وجدة والأحساء لعام 2013-2014م. كما أقيم المنتدى السنوي السادس للأبحاث العام الماضي 2015م.