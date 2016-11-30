المفتي يحذر من أكاذيب شبكات التواصل ويدعو لتحرّي المواقع الموثوقة

حذر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الأمة الإسلامية خاصة الشباب من الانسياق خلف الأكاذيب التي يروج لها أعداء الإسلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحرّي المعلومة من مصدرها الموثوق.

جاء ذلك في تصريح سماحته لوكالة الأنباء السعودية عقب تدشينه امس الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء (http://alifta.gov.sa)، الذي صمّم بطريقة حديثة تتيح للمتصفح إمكانية التواصل التفاعلي السريع مع أعضاء هيئة كبار العلماء في مختلف مناطق المملكة. وأهاب آل الشيخ بمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة، عدم الاستعجال في قراءة المعلومة ونقلها دون تحري مصداقيتها ومعرفة مصدرها الأساس، مبينًا أن تناقل المعلومات المغلوطة لها أثر سلبي على المجتمع ينبغي الحذر منه، وتعزيز التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ومن جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية والمالية في الرئاسة العامة للإفتاء والمشرف العام على موقع الإفتاء الإلكتروني الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أن الموقع الجديد يتيح للمتصفحين سرعة التفاعل مع المفتين في مختلف مناطق المملكة عبر أيقونة خصصت لذلك بعنوان (فأسلوا أهل الذكر) التي يمكن من خلالها وضع موضوع الفتوى ثم مشاهدة الفتاوى السابقة التي سبق وأن صدرت عن أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، وأعضاء الإفتاء في فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بضغطة زر في موضوعات الحياة المتنوعة.

وأفاد أنه يمكن للمستفتي الذي لم يجد الإجابة الكافية له في الموقع أن يبعث برسالة خاصة إلى بريد الإفتاء الموضوع في الأيقونة، ليتم الإجابة عليه بعون الله تعالى عبر قنوات التواصل التي وضعها، لافتا النظر إلى أن أيقونة الإفتاء دشنت اليوم باللغة العربية، وسيتم تطويرها مستقبلا لتبث بثلاث لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية. حضر حفل التدشين مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية محمد بن فهد الفارس، ومدير عام مكتب سماحة المفتي عبدالرحمن بن صالح العبدالهادي.