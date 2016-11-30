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أزمات باسم مرسى "عرض مستمر".. أولها "قرن" وآخرها "زجاجة"

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أزمات باسم مرسى "عرض مستمر".. أولها "قرن" وآخرها "زجاجة" أزمات باسم مرسى "عرض مستمر".. أولها "قرن" وآخرها "زجاجة"

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

أصبحت أزمات باسم مرسى مهاجم الزمالك، عرضا مستمرا فى قلعة ميت عقبة رغم أن اللاعب يعد أحد المهاجمين المتميزين فى الساحة فى الفترة الأخيرة وهو ما جعله الاختيار الأول لدى الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب إلا أن له سلسلة من الأزمات لا تنتهى.

 

سلسلة أزمات باسم مرسى كانت بدايتها بنشره صورة بقميص رقم 22 الذى كان يرتديه محمد أبو تريكة وهو يحمل قرن فلفل ليواجه اللاعب موجة كبيرة من الانتقادات.

توالت أزمات باسم مرسى حيث وصلت إلى أزمة مع مرتضى منصور رئيس النادى بسبب الألتراس وتغريداته المختلفة على السوشيال ميديا عندما تم فرض حظر على اللاعبين بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

 

كما جاءت الأزمات المتتالية للاعب بأزمته مع محمد سالم لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى بمشادة فى أحد التدريبات وكان آخر أزمات باسم مرسى فى لقاء وادى دجلة الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء عندما ركل أحد الزجاجات فور خروجه بعد اشتباكه لفظياً مع أحد المتواجدين فى المدرجات.


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مصر 365

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