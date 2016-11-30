محمد بن راشـد: أيامنــا الوطنيــة محطات تقدّم للأجيال دروساً في حب الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأيام الوطنية لدولة الإمارات كل عام هي محطات نتوقف عندها لتقديم دروس للأجيال في حب الوطن، ودعم مسيرة التنمية والعطاء، وتوفير الرخاء لشعبنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بالتزامن مع يوم الشهيد واحتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 45، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد سموه أن «يوم الشهيد» أغلى أيامنا الوطنية، فيه نجدد العزم والعهد والولاء لإماراتنا وشعبنا، ونستذكر فيه بطولات أبنائنا الشهداء وفضلهم، فهم القدوة والمثل لأبنائنا وبناتنا، وتضحياتهم في ساحات الشرف والواجب الوطني وسام فخر واعتزاز على صدورنا.

بطولات

ودعا سموه كافة أفراد المجتمع الى الوقوف في يوم الشهيد للدعاء لهم واستذكار بطولاتهم، حيث قال سموه» نقف اليوم جميعاً بإجلال للتضحية والبذل، وندعو لشهدائنا الذين بهم وبتضحياتهم نستكمل مسيرة الاتحاد«، وأضاف سموه:»نستكمل مسيرة الاتحاد وروحه في الجد والعمل، كل في موقعه«.

وقال سموه»اليوم الوطني لدولة الإمارات فرصة نجدد من خلالها عهدنا والتزامنا باستكمال مسيرة الآباء والمؤسسين، وإعلاء علم الدولة في جميع المحافل والميادين، وتقديم صورة تنموية مشرفة للعالم«.

جلسة

وقد اطلع المجلس خلال جلسته على الخطة الاستراتيجية للهوية الوطنية 2016 - 2021، تحت إشراف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والتي تأتي لتعزيز المحافظة على بنية المجتمع الإماراتي وارتباطه بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد، وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة بالإضافة إلى الاعتزاز بالأصول التاريخية والمحافظة على المكتسبات واستحضار دور الآباء المؤسسين والاحتفاء بهم.

حيث تشمل الخطة أربعة أبعاد رئيسية هي القيم والمعتقدات، والانتماء الوطني، والتجانس الثقافي، والتراث والرموز الوطنية، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإضافة بعد خامس للخطة متمثلاً في التسامح، لتعكس الأبعاد جميعها رؤية الإمارات 2021 المتمثلة في» أن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2021 «، وتلبية للأولوية الوطنية»مجتمع متلاحم محافظ على هويته«،وجدير بالذكر أن الخطة تتضمن خمسة أهداف استراتيجية، و26 مبادرة لتحقيقها.

واعتمد المجلس أيضاً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تهدف إلى رفع مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين في مجالات التعاون المختلفة إلى المستوى الاستراتيجي، وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وستعزز الاتفاقية الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسينبثق عنها عدد من المبادرات المشتركة منها تنظيم حوارات استراتيجية بشكل دوري، وعقد اجتماعات وبرامج تعاون، وزيارات متبادلة، وتطوير سياسات مستقبلية متوسطة أو طويلة المدى للدخول في شراكات وبرامج استثمار مشتركة بين البلدين.

تشكيل لجنة

كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، والتي ستعمل على التحضير لعقد مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019، الحدث الهام والنوعي على مستوى المنطقة، حيث تعتبر دولة الإمارات أول عضو في منظمة الأوبك تفوز بحق استضافة هذا الحدث الذي يستقطب وفودا حكومية وخاصة عالية المستوى من مختلف دول العالم.

واعتمد المجلس في الشؤون التنظيمية، إنشاء وتشكيل مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويترأسه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعضوية عدد من الجهات المعنية، حيث سيساهم المجلس في تقديم الدعم الاستشاري للحكومة في مجال تحديد فرص وتحديات وآليات تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن القطاعات الاستراتيجية، وبما يضمن تحقيق الريادة وزيادة تنافسية الدولة اقتصاديا.

كما سيسعى المجلس إلى خلق شراكات عالمية مع الحكومات وشركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة حاضنة لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق لها.

تدريب

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة وفنيي الطب في المنشآت الصحية المرجعية بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى استقطاب الكوادر من ذوي المهن الطبية، وبما سينعكس ايجاباً على الخدمات الصحية، فضلاً عن تشجيع كليات الطب العاملة في الدولة وتعزيز دورها التعليمي.

ووافق المجلس أيضاً خلال جلسته على تشكيل لجنة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2016 في شأن القراءة، وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من الجهات المعنية، حيث ستختص اللجنة بوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمتابعة بتنفيذ الخطة الوطنية للقراءة، واعتماد الخطط التفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة، ومراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بها ونتائج إنجازها ومناقشة سبل تطويرها.

محمد بن راشد: يوم للبطولة والعزة والكرامة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن يوم الشهيد يوم للبطولة والعزة والكرامة التي يتطلع لها كل إماراتي، وشهداؤنا يمثلون أعلى درجات التضحية والبذل وإرخاص الروح من أجل الوطن.

وأضاف سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر» أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة دعونا خلاله لمشاركة كافة فئات المجتمع الاحتفاء بيوم الشهيد، دعاء لهم وذكرى لبطولاتهم، ونبارك لشعبنا أيضا يومهم الوطني في الثاني من ديسمبر، يوم نجدد فيه العهد والوعد، ونستذكر فيه من أسس وبذل وبنى دولة الاتحاد.

كما اطلعنا على استراتيجية الهوية الوطنية الجديدة بما تتضمنه من ترسيخ لقيمنا وتراثنا ورموزنا وانتمائنا ووجهناهم التركيز على قيم التسامح، واعتمدنا أيضا تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، والتي ستعمل على التحضير لعقد مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019، كما اعتمدنا تشكيل مجلس الثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه بهدف رفع جاهزية الحكومة لكافة التغييرات المستقبلية الجديدة والمتسارعة».

وتابع سموه: «اعتمدنا أيضاً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الهند، التي تتضمن بناء شراكات وبرامج استثمار مشتركة وتشاوراً حول مختلف القضايا، واعتمدنا تشكيل لجنة عليا للبدء بتفعيل قانون القراءة التاريخي الذي اعتمده رئيس الدولة»، مشيراً سموه إلى أن جهود دعم القراءة ستبقى مستمرة ولن تقف بانتهاء 2016.

وقال سموه: «لجنة تفعيل قانون القراءة ستعمل في قطاعات التعليم والصحة والإعلام والنشر وتنمية المجتمع والاقتصاد لترسيخ القراءة واقعاً دائماً في الإمارات».

لبنى القاسمي:التسامح أساس في موروثنا

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إضافة التسامح كبعد خامس للخطة الاستراتيجية للهوية الوطنية 2016 - 2021 يسهم في تحويل التسامح قيمة مؤسسية وثقافية مستدامة في المجتمع.

فضلاً عن تجذير هذه القيمة الإنسانية النبيلة بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان، حيث سيقوم البرنامج الوطني للتسامح وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بوضع الأطر العامة لتنفيذ كل ما يرتبط بهذا الخصوص وتحقيق هذا البُعد المهم.

وأضافت معاليها «تشكل قيمة التسامح أساساً راسخاً في الموروث الإماراتي والهوية الوطنية التي تعبر عن كينونة المجتمع وأصالته، ولذا فإن إضافة هذه القيمة الإنسانية ضمن الخطة الاستراتيجية للهوية الوطنية ستعمل على ضمان ديمومة واستمرارية التسامح والوئام والتعايش والانسجام في كل قطاعات المجتمع».

وقالت معاليها أن وسم (#الإمارات_وطن_التسامح) حقق أكثر من 478 مليون مشاهدة، تم رصدها خلال الفترة الممتدة من 2 الى 23 نوفمبر 2016، حيث وصلت هذه المشاهدات لأكثر من 115 مليون حساب حول العالم، وشارك وغرد في الوسم 6450 حسابا ليصل عدد التغريدات إلى 15747 تغريدة في الوسم.