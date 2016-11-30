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سلطان القاسمي: بواسل قواتنا المسلحة عزّ البلاد ودرعها

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سلطان القاسمي: بواسل قواتنا المسلحة عزّ البلاد ودرعها سلطان القاسمي: بواسل قواتنا المسلحة عزّ البلاد ودرعها

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن أسمى ما يقدمه المرء لبلاده، هو أن يجود بروحه من أجلها، وذلك ما يقدمه الأبناء البواسل في قواتنا المسلحة الذين يعملون بكل تفان وإخلاص وولاء لبلادهم، والذين نعتز بهم وبعطائهم ونشد على أياديهم، فهم فخر الأبناء وعز البلاد ودرعها القوي.

 ووجه سموه في كلمة عبر مجلة درع الوطن بذكرى «يوم الشهيد»، تحية عطرة لأسر الشهداء في هذه المناسبة، مؤكداً سموه الفخر الذي يشعر به كما يشعر به كل أبناء الإمارات بشهدائهم الذين قدموا بأرواحهم المثل الأعلى في خدمة الوطن، فأصبحوا في كل قلب، صغيراً كان أم كبيراً، رمزاً للفداء والعطاء. وقال سموه: لنواصل معاً مسيرة البلاد القوية الراسخة نحو مستقبل أصبحنا نملك مفاتيح أبوابه.

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