المعلا:أبناء قواتنا المسلحة قدموا نموذجاً في التضحية والفداء

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن أبناء قواتنا المسلحة قدَّموا نموذجاً في التضحيات وجادوا بدمائهم لرفع شأن الوطن والذود عن حياضه ومبادئه بجانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق المبادئ الدولية وفق رؤية القيادة وصولاً لتحقيق الأهداف الوطنية وصيانة الإنجازات وبناء النموذج الوطني الحي الذي يؤمن بأسمى مبادئ الوطنية.

تقدير

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن: إن الاحتفال بيوم الشهيد هو تعبير عن الإجلال والتقدير لشهداء الوطن الأبرار والوفاء لما قدموه من تضحيات وملاحم بطولية ومثال خالد لمعاني العطاء الوطني والانتماء، وهو وقفة تاريخية نستلهم منها معاني الولاء والتضحيات.

وأعرب عن فخر قيادة وحكومة وشعب الإمارات بشهداء الوطن الأبرار وما قدموه من تضحيات وعن اعتزازهم بأسر الشهداء نموذجا وطنيا رسخ روح المواطنة الصادقة ومعنى التضحيات الذي قدمها أبناء القوات المسلحة الباسلة للدفاع عن الوطن باعتبارهم النموذج الوطني الفذ الذي شب عليه جيل الاتحاد.

انتماء

وقال سموه: إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد اليوم الاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار تثمينا وتعظيما ووفاء لما قدموه من تضحيات وملاحم بطولية ومثال خالد لمعاني العطاء الوطني والانتماء وتجسيدا للإرادة الصلبة التي يتمتع بها أبطال قواتنا المسلحة بكافة صنوفها.

وأضاف: لقد عبرت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون الثلاثون من نوفمبر من كل عام يوما خالدا في تاريخ الإمارات، معبرا عن الإجلال والتقدير لشهداء الوطن ولأسرهم وأبنائهم، ووقفة تاريخية نستلهم منها معاني الولاء والتضحيات للذود عن حياض الوطن وصيانة المكتسبات الوطنية.

وأكد أن الإرادة الوطنية والتلاحم الوطني بين القيادة وشعبنا الوفي إنما هما تعبير صادق عن وحدة الصف والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عن حياضه لحماية المكتسبات وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعبير عن ثقافة الولاء التي غرسها القادة المؤسسون، رحمهم الله، في نفوس أبنائهم باعتبارهم الهدف الاستراتيجي الأول في البناء الاتحادي الذي ارتكز على بناء الإنسان وتطوير قدراته وتنمية ثقافته الوطنية ليكون إنسانا قادرا على تحمل مسؤوليات القيادة وتربية الأبناء تربية وطنية تساهم في غرس المبادئ الوطنية في نفوسهم ورفع درجة استعدادهم الدائم لمواجهة التحديات.

نموذج

وأضاف سموه: لقد قدم أبناء قواتنا المسلحة نموذجا فذا في التضحيات وجادوا بدمائهم لرفع شأن الوطن والذود عن حياضه ومبادئه وترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق المبادئ الدولية وفق رؤية القيادة لتحقيق الأهداف الوطنية وصيانة الإنجازات.