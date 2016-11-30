مرتضى منصور لـ"ميدو" الزمالك هو اللى صنعك

كتب حسام الحاج

إنتقد مرتضى منصوررئيس الزمالك، تصريحات أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى لدجلة، التى أدلى بها اليوم عقب مباراة فريقه أمام الفريق الأبيض قائلاً: "عيب يا ميدو الزمالك ما بيكسبش بالحكام وما يصحش تعمل كده لأنى الزمالك هو اللى صنعك "

وتسائل رئيس الزمالك فى تصريحات لقناة العاصمة: "لماذا لعب محمد صلاح بشيكابالا وستانلى وباسم فقط أمام دجلة الذى لعب امامنا بشكل دفاعى، ما حدث غير مقبول سواء من الجهاز الفنى أو اللاعبين "وتابع تصريحاته قائلا: "لماذا لا يتم الدفع بريكو وأحمد رفعت، يتعرضون لظلم شديد بسبب أنهم جدد، هذا غير مقبول".

تابع عضو مجلس النواب: "جنش سوف يحاسب على ما فعله بترك معسكر الفريق، وكذلك انفعال باسم مرسى على أحد المشجعين، وطارق حامد فاقد لتركيزه بسبب كثرة انفعالاته داخل الملعب".

وتطرق مرتضى منصور فى الحديث عن إمكانية تغير الجهاز الفنى قائلاً: "إن كل الأمور واردة بتغير الجهاز الفنى قائلا: "محمد حلمى فى الصورة لأنه على دراية بالاعبين".