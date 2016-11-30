مصادر لـ"اليوم السابع": ترتيبات لعقد لقاء بين سامح شكرى ودونالد ترامب

كتب - أحمد جمعة

قالت مصادر دبلوماسية إن اتصالات تجرى بين السفارة المصرية فى نيويورك ومكتب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لترتيب لقاء بين وزير الخارجية سامح شكرى مع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال زيارة شكرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أن لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع ترامب سيكون أول لقاء بين الرئيس الأمريكى المنتخب وممثل لدولة عربية، مؤكدة أن اللقاء يناقش مستقبل العلاقات المصرية – الأمريكية، ومكافحة الإرهاب فى المنطقة، وإيجاد حل عاجل للأزمة السورية والليبية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" عقب إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعرب له عن خالص التهنئة بانتخابه رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح فى أداء مهامه ومسئولياته القادمة.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى جميع المجالات، وأن تشهد فترة رئاسة الرئيس "دونالد ترامب" مزيداً من التعاون والتنسيق، لما فيه مصلحة الشعبين المصرى والأمريكى، وتعزيزاً للسلام والاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط، ووجه السيسي الدعوة للرئيس الأمريكى المنتخب لزيارة مصر.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" عن خالص تقديره لاتصال الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه أول اتصال دولى يتلقاه للتهنئة بفوزه فى الانتخابات.

وأعرب الرئيس "ترامب" عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي قريبًا، مشيداً باللقاء الذى جمعه به فى نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضى، وأكد "ترامب" حرصه على استمرار علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستغرق عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكى جون كيرى، وقيادات الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى محادثات مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه، والتواصل مع المسئولين بالإدارة الأمريكية الانتقالية، وإجراء لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.