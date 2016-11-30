محمد رشيد لـ"عمرو أديب": أبو مازن استولى على 3 مليارات دولار دون رقيب

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد برهان رشيد المستشار السابق للراحل ياسر عرفات، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن يبحث عن مخرج آمن له ولأولاده، لافتاً إلى أنه غير صحيح أن أبو مازن كان غنياً، ولكنه الآن أصبح لديه أموال، ويتحكم فى أكثر من 800 مليون دولار أخذهم على مدى العشر سنوات الماضية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الحراك الذى يقوم به الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن محوره تركيا وقطر، ولا نشاط عربى آخر لأبو مازن، لافتاً إلى أن الكل يدعم أى مصالحة بين فتح وحماس.

وأوضح أن أبو مازن جمع عائلته وأسرته وأصدقائه واثنين من أولاده فى المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وكل آل عباس موجودين فى المؤتمر، لافتاً إلى أن النائب العام وفقاً لقانون السلطات القضائية لا يجوز أن يكون عضوًا فى أى حزب، لكنه كان عضوًا فى هذا المؤتمر.

وتابع: "أبو مازن مش شايف حد، وعنده هدف محدد فى رأسه بأن يرتب وضع فتح بطريقة لا يحاسب بعد أن يترك الحكم، وأصبح أسير مجموعة الجرائم والمخالفات التى ارتكبها فى الحكم على مدى عشر سنوات وقلق فى المغادرة فى ذلك الوقت".

وذكر أنه من خلال الصندوق القومى الفلسطينى تفرّد أبو مازن بثلاثة مليارات دولار دون أى حسيب أو رقيب، ولم يقدم أى تقرير مالى.